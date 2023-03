رئيس رابطة الدوري الإسباني يطالب بإقالة لابورتا

طالب رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الثلاثاء، بإقالة رئيس برشلونة خوان لابورتا، من مجلس إدارة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

ويأتي ذلك لعلاقته المحتملة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “نيغريرا”.

وأوضح تيباس أن لابورتا يجب أن يترك مجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أن رئيسه، لويس روبياليس، هو الشخص الوحيد المنوط به اتخاذ هذا القرار.

وتابع: “بدلا من الاستقالة، يجب إقالته من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. لا ينبغي أن يكون عضوا في مجلس الإدارة”.

🚨🚨🗣| Javier Tebas: “The best thing for the Spanish federation to do is to remove Joan Laporta from his position”. [@ondacero_es] #fcblive pic.twitter.com/J0xTNGGRwF

— BarçaTimes (@BarcaTimes) March 21, 2023