رئيس رابطة الدوري الإسباني يطالب بإقالة لابورتا

طالب رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الثلاثاء، بإقالة رئيس برشلونة خوان لابورتا، من مجلس إدارة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

ويأتي ذلك لعلاقته المحتملة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “نيغريرا”.

وأوضح تيباس أن لابورتا يجب أن يترك مجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أن رئيسه، لويس روبياليس، هو الشخص الوحيد المنوط به اتخاذ هذا القرار.

وتابع: “بدلا من الاستقالة، يجب إقالته من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. لا ينبغي أن يكون عضوا في مجلس الإدارة”.

🚨🚨🗣| Javier Tebas: “The best thing for the Spanish federation to do is to remove Joan Laporta from his position”. [@ondacero_es] #fcblive pic.twitter.com/J0xTNGGRwF — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 21, 2023

وذكر أن “مجالس إدارة الاتحاد يتم تعيينها من قبل الرئيس. إنها مسائل تعتبر قرارات شخصية لرئيسه وليست مسألة انتخاب. هذه قضية قراره الحر. أعتقد أنه يجب أن يقيله، وإذا لم يفعل ذلك لأنه قدم إيضاحات، فيجب أن يوضح لنا كل تلك التفسيرات”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أنه مهما كان القرار بشأن لابورتا، فهذا لا يعني أن الاتحاد “يحمي” رئيس برشلونة.

وكشف أنه لم يتحدث مع لابورتا بشأن “قضية نيغريرا”، موضحا أن رئيس برشلونة هو من يتعين عليه التحدث إليه وتقديم جميع التفسيرات ذات الصلة.

واستطرد: “إنها قضية مهمة تتعلق بالسمعة، يجب أن يقدم إيضاحات لمشجعيه وناديه والفرق الأخرى”.

وواصل: “يجب أن يوضح سبب قيام برشلونة برؤسائه المختلفين بتقديم مبالغ مالية للجنة الفنية للحكام. يصعب تفسير ذلك”.

وكانت النيابة الإسبانية وجهت إلى النادي الكتالوني ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، خلال محاكمتهما لدفعهما ملايين مزعومة للحكم السابق خوسيه ماريا نيغريرا، اتهامات بالفساد والإدارة غير الرشيدة وتزوير وثائق.

وجاءت الاتهامات بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة إقليم برشلونة الإسباني منذ نحو عام في شبهة تقديم أموال لنيغريرا، تقدر بـ7 ملايين يورو من جانب البارسا للشركة المملوكة للأخير مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي.