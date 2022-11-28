رئيس نادي برشلونة: أداء منتخب إسبانيا يحمل بصمة تشابي

قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إن المنتخب الإسباني يدين بالفضل للعمل الذي قام به تشابي مدرب الفريق القطالوني مع اللاعبين الذين انضموا للمنتخب الذي يقدم أداء جيدا بكأس العالم لكرة القدم.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط من مباراتين، واستهلت مشوارها بفوز كبير 7-صفر أمام كوستاريكا قبل التعادل 1-1 مع ألمانيا.

وفي المباراة الأولى، أصبح جابي لاعب وسط برشلونة أصغر لاعب على الاطلاق يسجل لصالح إسبانيا في كأس العالم والأصغر على الاطلاق منذ البرازيلي بيليه في 1958.

ويرى لابورتا أن إسبانيا مرشحة للفوز باللقب إذ يحسن المدرب لويس إنريكي استغلال اللاعبين الذين دربهم تشابي في برشلونة، الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأبلغ لابورتا الصحفيين الاثنين “أعتقد أن (أداء إسبانيا) رائع، إنه مدعاة للفخر في برشلونة أن نرى مستوى لاعبينا والمنتخب… إنه أحد المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جوار البرازيل وفرنسا.

“يبلي تشابي بلاء حسنا، نتصدر الدوري، ما يحدث في منتخب إسبانيا نتيجة لعمل تشابي الجيد، كان لويس إنريكي ناجحا للغاية بالاعتماد على تشكيلة غالبيتها من نادينا، وهو ما يسهل اللعب.

وأضاف “يستحق تشابي الثناء على أداء هذا المنتخب لأنه منحهم فرصة للعب في الفريق الأول لبرشلونة”.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الياباني يوم الخميس في الجولة الختامية للمجموعة.