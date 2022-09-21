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رابطة الدوري الإنجليزي توافق على الحد الأدنى لعقوبة اقتحام الملاعب

منذ 34 دقيقة
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، الأربعاء، وبعد تصويت بالإجماع إن مشجعي فرق الدوري الذين سيشاركون في القيام بسلوك معادي للمجتمع وإجرامي خلال وجودهم بالملاعب سيخضعون لإيقاف تلقائي عن حضور مباريات أنديتهم لمدة لا تقل عن عام واحد.

وشهد الموسم الماضي زيادة في عدد مرات اقتحام الملاعب في نهاية الموسم حيث احتفل المشجعون بحصد ألقاب أو الصعود لدوري الأضواء أو البقاء فيه مع حدوث العديد من المشاجرات بما في ذلك واحدة تورط فيها مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا.

وكانت قنابل الدخان والألعاب النارية، التي استخدمت منذ فترة طويلة في المباريات في أوروبا وحول العالم، نادرة نسبيا في إنجلترا ولكن استخدامها أصبح أكثر شيوعا.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع الجهات المعنية داخلها “المشجعون الذين يتم ضبطهم وهم يحملون ألعابا نارية أو يشعلون قنابل دخان أو يدخلون الملعب دون إذن، سيتم ايقافهم بشكل تلقائي لمدة لا تقل عن عام عن حضور مباريات أنديتهم.

“يمكن أيضا تمديد هذا الحظر ليشمل الآباء المرافقين أو الأوصياء على الأطفال الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة. هذه السياسة ستسري على الفور وسيسري الحظر على كل من المباريات التي تُقام داخل ملعب أي فريقه وخارجه”.

    المصدر :
  • رويترز

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