راتب خرافي.. تسريب تفاصيل عقد مبابي مع سان جيرمان

كشفت صحيفة فرنسية، عن مفاجأة مدوية في عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

ودخل مبابي مهاجم النادي الباريسي تاريخ الرياضة في العالم، بسبب العقد الأخير له.

مبابي كان قريبا من الانتقال لصفوف ريال مدريد بشكل مجاني في الصيف الماضي، عقب نهاية عقده السابق رفقة سان جيرمان، لكن إدارة الأخير نجحت في الإبقاء على اللاعب حتى صيف 2025 بإغراءات مالية كبيرة وأيضا تدخل شخصيات رفيعة يتقدمها إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

تفاصيل عقد مبابي

صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية كشفت عن تفاصيل عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان، والذي وقع عليه في مايو/ أيار الماضي.

العقد الذي سينتهي في صيف 2025، من شأنه أن يجعل مبابي يحصل على إجمالي راتب طوال هذه المدة يبلغ 630 مليون يورو، وهو أكبر راتب يتم منحه على الإطلاق إلى أي رياضي في التاريخ.

وبحسب “لو باريزيان”، فإن الاتفاق تضمن تجديد العقد لمدة عامين مع موسم إضافي كخيار ، والذي لا يمكن تفعيله إلا من قبل مبابي نفسه.

ولا يوجد في العقد أي بنود متعلقة بالأداء (دوري أبطال أوروبا أو مكافآت الكرة الذهبية، على سبيل المثال).

فضلا عن ذلك، فإن مبابي ضاعف راتبه ثلاث مرات إلى 6 ملايين يورو في الشهر (2.7 مليون يورو بعد الضريبة).

وفيما يخص مكافأة تمديد العقد والتي تبلغ 180 مليون يورو، فإن مبابي سيتحصلها على 3 أقساط مستحقة في شهر يوليو/ تموز من أعوام 2022، 2023 و2024، وهو ما يعني أن اللاعب سيحصل على هذه المكافأة بشكل كامل حتى لو غادر في 2024.

فضلا عن ذلك، فإن هناك مكافأة ولاء قدرها 70 مليون يورو في نهاية الصيف المقبل في حالة استمرار مبابي مع الفريق، وستزيد بمقدار 10 ملايين يورو عن كل موسم يقضيه في النادي.

وبشكل عام، يستعيد مبابي حوالي 45٪ من الأرقام الواردة في عقده والتي تشغل ربع ميزانية النادي بعد الضرائب.