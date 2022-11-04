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رادار أتلتيكو مدريد يلاحق نجم مانشستر سيتي

منذ 55 دقيقة
فريق مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

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التحق أتلتيكو مدريد بالسباق لاستقطاب أحد نجوم مانشستر سيتي، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية الجمعة.

وأعلنت صحيفة “ذا صن” أنّ أتلتيكو مدريد يراقب تطورات الأمور بين مانشستر سيتي ولاعبه الألماني إلكاي جوندوجان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب البالغ 31 عامًا، لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا خلال الأعوام الماضية، ولم يتبقَ له سوى أقل من عام على عقده في ستاد الاتحاد.

واختير لاعب خط الوسط الألماني قائدًا للفريق في الصيف بعد رحيل البرازيلي فرناندينيو، وما يزال يلعب بشكل منتظم بعدما خاض 17 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

الصفقة ستكون منطقية بالنسبة لفريق دييجو سيميوني، بالنظر إلى حاجته للإنفاق، بعدما ودع المسابقات الأوروبية في وقت مبكر هذا الموسم.

كما أعرب بايرن ميونخ الألماني وجالطا سراي التركي عن اهتمامهما بخدمات إلكاي جوندوجان الذي سجّل مع السيتي 51 هدفًا في 267 مباراة.

وكان جوندوجان أول صفقة لمانشستر سيتي في عهد غارديولا، وانضم إلى النادي في 2016 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني من بوروسيا دورتموند.

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