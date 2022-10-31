رادار ريال مدريد يتحرّك باتجاه هدف قديم

يسعى نادي ريال مدريد مجددًا الى التعاقد مع أحد أهدافه في المواسم السابقة، لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحاول ريال مدريد ضم البرازيلي “غابرييل جيسوس”، مهاجم آرسنال، في الصيف الماضي أثناء تواجده مع مانشستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنّ صفقة جيسوس تعطلت في الصيف، بسبب أن اللاعب ليس لديه جواز سفر أوروبي، كما أن مواطنه فينيسيوس جونيور، لم يكن قد حصل وقتها على الجنسية الإسبانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”، المدير الفني لريال مدريد، لا يزال معجبًا بجيسوس، ويرى أنه خليفة كريم بنزيما في “سانتياجو برنابيو”.

وأوضحت “ذا صن” أن ريال مدريد سيقدّم عرضًا جديدًا للتعاقد مع البرازيلي غابرييل جيسوس في الصيف المقبل.

ويظهر جيسوس بشكل جيد مع آرسنال في بداية الموسم الحالي، حيث أحرز 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة حتى الآن.