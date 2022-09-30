الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رادار يوفنتوس يلاحق لاعب برشلونة

منذ 9 دقائق
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

ذكر تقرير صحفي إسباني أنّ نادي يوفنتوس حريص على التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية الى أن يوفنتوس وجّه أنظاره نحو التعاقد مع “جوردي ألبا”، الظهير الأيسر لبرشلونة، خاصة أنّ الفريق الإيطالي يعاني كثيرا بهذه الجبهة.

وأضافت أن الثلاثي أليكس ساندرو ودانيلو وماتيا دي تشيليو، لم يتمكن من إقناع ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي بقدراته.

وتابعت أنّ ألبا عانى في المقابل من عدم المشاركة بشكل أساسي مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث خاض مباراة واحدة أساسيا بالليغا.

كما لفتت الصحيفة إلى أن برشلونة منفتح على السماح للاعبه بالرحيل في الفترة القادمة، خاصة وأن البارسا يرغب في التخلص من راتبه

    المزيد من منوعات

    نينا وزميلها في المحطة الإخبارية
    الكشف عن تفاصيل جديدة في قصة مذيعة أميركية انتحرت الشهر الماضي
    الفرنسي عثمان ديمبلي
    برشلونة متمسّك بـ ديمبلي
    بوبكر كمارا
    الفرنسي كمارا يغيب عن كأس العالم للإصابة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم القوات اللبنانية
    الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
    إطلاق نار (تعبيرية)
    قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
    الرئيس نجيب ميقاتي
    حلحلة في ملف تأليف الحكومة.. ماذا عن شروط باسيل؟