رادار يوفنتوس يلاحق لاعب برشلونة

ذكر تقرير صحفي إسباني أنّ نادي يوفنتوس حريص على التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية الى أن يوفنتوس وجّه أنظاره نحو التعاقد مع “جوردي ألبا”، الظهير الأيسر لبرشلونة، خاصة أنّ الفريق الإيطالي يعاني كثيرا بهذه الجبهة.

وأضافت أن الثلاثي أليكس ساندرو ودانيلو وماتيا دي تشيليو، لم يتمكن من إقناع ماسيمليانو أليجري المدير الفني لليوفي بقدراته.

وتابعت أنّ ألبا عانى في المقابل من عدم المشاركة بشكل أساسي مع برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث خاض مباراة واحدة أساسيا بالليغا.

كما لفتت الصحيفة إلى أن برشلونة منفتح على السماح للاعبه بالرحيل في الفترة القادمة، خاصة وأن البارسا يرغب في التخلص من راتبه