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رادوكانو تتعرض لإصابة مخيفة قبل بطولة أستراليا المفتوحة

منذ ساعتين
إيما رادوكانو

إيما رادوكانو

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انسحبت البريطانية إيما رادوكانو من مواجهة فيكتوريا كوزموفا بالدور الثاني لبطولة أوكلاند للتنس اليوم الخميس بسبب التواء بالكاحل، ما يثير الشكوك حول مشاركتها ببطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.

وكانت النتيجة 6-صفر و5-7 عندما انسحبت بطلة أمريكا المفتوحة السابقة.

واكتسحت رادوكانو منافستها في المجموعة الأولى خلال 22 دقيقة قبل أن تتعثر في المجموعة الثانية وخضعت لفحص كاحلها الأيسر خلال توقف للعلاج قبل أن تغادر الملعب باكية دون إكمال أول نقطة بالمجموعة الحاسمة.

وتنطلق منافسات أستراليا المفتوحة يوم 16 يناير كانون الثاني الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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