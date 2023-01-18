راشفورد يقترب من رقم تاريخي مع اليونايتد عجز عنه رونالدو

اقترب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الوصول إلى رقم تاريخي يملكه الهولندي رود فان نيستلروي منذ سنوات.

وحال نجح راشفورد في التسجيل خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء، ستكون هذه المباراة الثامنة على التوالي التي يسجل فيها للشياطين الحمر.

وعادل راشفورد بهدفه في فوز يونايتد 2-1 على مانشستر سيتي الأحد الماضي، رقم كريستيانو رونالدو الذي حققه في موسم 2007-2008 بالتسجيل في 7 مباريات متتالية.

ولكن حال تسجيله ضد بالاس، سيصل راشفورد إلى 8 مباريات متتالية سجل فيها، في إنجاز لم يحققه أي لاعب في يونايتد منذ فان نيستلروي، حين سجل في 10 مباريات متتالية في نهاية موسم 2002-2003.

وبدأت سلسلة راشفورد بالتسجيل ضد بيرنلي في فوز 2-0 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ثم سجل مجدداً في فوز 3-0 على نوتنجهام فورست بالدوري، وبعدها أحرز هدف الفوز 1-0 على ولفرهامبتون بنفس البطولة.

وأكمل راشفورد في أول مباريات مانشستر يونايتد في 2023، ثلاثية فريقه في مرمى بورنموث بالبريميرليج، ثم كرر نفس الأمر في فوز 3-1 على إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بالدور الثالث للمسابقة.

بعد ذلك سجل ثنائية في فوز 3-0 على تشارلتون أتلتيك في ربع نهائي كأس الرابطة، ثم سجل هدف الفوز على مانشستر سيتي 2-1 في الديربي السبت.

سلسلة فان نيستلروي

حقق نيستلروي سلسلته في آخر 8 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2002-2003، بالإضافة لمباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وبدأت القصة بهاتريك هولندي في فوز 3-0 على فولهام يوم 22 مارس/أذار، تبعه بثنائية في فوز 4-0 على ليفربول، ثم هدف في انتصار 6-2 على نيوكاسل يونايتد.

المباراة الرابعة كانت ضد أرسنال وحسمها التعادل 2-2، سجل الهولندي خلالها الهدف الأول، ثم أحرز نيستلروي الهدف الأول في فوز 3-1 على بلاكبرن روفرز، ثم الهدف الثاني في فوز 2-0 على توتنهام هوتسبير.

في الجولة قبل الأخيرة للبريميرليج، أحرز نيستلروي هاتريك في فوز 4-1 على تشارلتون أتلتيك، ثم اكتفى بهدف من ركلة جزاء في آخر جولة ضد إيفرتون في فوز 2-1.

بالإضافة إلى ذلك، سجل نيستلروي خلال تلك الفترة في مباراتين بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في ربع النهائي هدفاً في خسارة 1-3 ذهاباً، ثم آخر في فوز 4-3 إياباً.

سلسلة كريستيانو رونالدو

فيما يخص رونالدو، فلقد سجل في في 7 مباريات متتالية خلال موسم 2007-2008، الذي شهد تتويج مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدف الفوز 1-0 على ديربي كاونتي في الدوري يوم 15 مارس/أذار 2008، وثنائية الفوز 2-0 على بولتون واندررز بعدها بـ4 أيام، ثم أحرز هدفاً في فوز 3-0 على ليفربول يوم 23 من نفس الشهر.

بعد ذلك سجل الدون هدفاً في فوز 4-0 على أستون فيلا يوم 29 مارس/أذار وهدفاً في تعادل 2-2 مع ميدلسبره يوم 6 أبريل/نيسان، وأضاف آخر في فوز 2-1 على أرسنال يوم 13 من نفس الشهر.

المباراة السابعة كانت في دوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي بملعب الأولمبيكو وانتهت 2-0 للشياطين الحمر بتوقيع من البرتغالي على الهدف الأول.