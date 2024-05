راصد الزلازل الهولندي هوغربيتس يثير الجدل حول أهرامات مصر.. ما الجديد؟

أثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، كعادته، الجدل مجدداً على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذه المرة، ليس بتوقعات عن زلازل وحركة كواكب، وإنما بتساؤلات هامة عن أهرامات مصر الشهيرة.

وقام بنشر صورة الأهرامات المصرية وأبو الهول وأرفقها بتغريدة “إن هندسة أهرامات الجيزة، عندما يتم بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدا، والتي وفقا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد”.

وأضاف قائلا “لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب”.

The geometry of the Giza pyramids when properly researched, hold clues of very advanced knowledge that according to modern day understanding could not possibly have existed in that distant past. We still have much to discover about the true history of this planet. pic.twitter.com/wabNOhsj6w

