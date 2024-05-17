راصد الزلازل الهولندي هوغربيتس يثير الجدل حول أهرامات مصر.. ما الجديد؟

أثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، كعادته، الجدل مجدداً على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذه المرة، ليس بتوقعات عن زلازل وحركة كواكب، وإنما بتساؤلات هامة عن أهرامات مصر الشهيرة.

وقام بنشر صورة الأهرامات المصرية وأبو الهول وأرفقها بتغريدة “إن هندسة أهرامات الجيزة، عندما يتم بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدا، والتي وفقا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد”.

وأضاف قائلا “لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب”.

The geometry of the Giza pyramids when properly researched, hold clues of very advanced knowledge that according to modern day understanding could not possibly have existed in that distant past. We still have much to discover about the true history of this planet. pic.twitter.com/wabNOhsj6w — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 16, 2024

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي من مصر مع منشور الباحث الهولندي، وأعادوا ترجمة المنشور وتداوله على نطاق واسع، معربين عن فخرهم بالأهرامات المصرية التي تعبّر عن حضارتهم كمصريين.

وتساءل بعض النشطاء على منصة “إكس”: كيف لم يتم بعد كشف أسرار الحضارات القديمة كالحضارة المصرية، خاصة أننا في عصر أكثر تقدما من العصور القديمة؟

بينما غرد بعض رواد الفضاء الأزرق (فيسبوك) على منشور الباحث الهولندي بطريقة عفوية ومضحكة، إذ دعاه أحدهم إلى الاكتفاء بالتغريد عن الزلازل والكوارث الطبيعية وعدم الاقتراب من الهندسة، وذلك لأن العالم تعود على توقعات فرانك المثيرة للجدل والمتعلقة بالزلازل التي ضربت الأرض مؤخرا، وأثارت الخوف بين سكان البلدان المتضررة.

يذكر أن أهرامات الجيزة شكّلت جزءا لا يتجزأ من التراث المصري القديم، وكانت محط اهتمام الباحثين وجدل المؤرخين منذ اكتشافها، وهي من أهم أسباب الجذب السياحي لمصر، كما أن أحدها يعد من عجائب الدنيا السبع.

ويوجد في مصر أكثر من مئة هرم قديم، إلا أن أشهرها وأكبرها هي الأهرام الـ3 “خوفو” و”خفرع” و”منقرع”، التي تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، على بُعد 15 كيلومترا فقط من وسط القاهرة.