راصد الزلازل الهولندي يثير الفضول بتغريدة جديدة حول "العرب"!

على غير عادته شبه اليومية الخاصة بالتغريد عن الزلازل والهزات الأرضية وارتباطها باصطفافات الكواكب في الفضاء، غرّد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء، عن شيء جديد.. وهذه المرة متحدثا عن “العرب”.

فقد كتب من خلال حسابه الرسمي على “إكس” ملاحظة عم التقارب ما بين الثقافات، قائلا: “يحزنني أن أرى تزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس من مختلف الثقافات، وخاصة في أوروبا”.

وأضاف بالقول: “في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب”.

واختتم تغريدته بالقول: “نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد”.

It saddens me to see the growing hatred and polarization between people of different cultures, especially in Europe.

In the last few years my contacts have grown across cultures. Some whom I consider among my best friends are Arabian.

We are all ONE people on one planet.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 8, 2024