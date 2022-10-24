راغب علامة: لا أمانع في تقديم ديو مع محمد رمضان

حل النجم اللبناني راغب علامة ضيفا عبر قناة الحياة، على هامش حفله في مهرجان الموسيقى العربية.

وقال راغب خلال حواره: “بعتبر مصر موطني بعد وطني الأم لبنان، وأنا سعيد جدا بمشاركتي بمهرجان الموسيقى العربية لأول مرة”.

أما عن محمد رمضان فقال: “أنا بحب محمد جدا وبشوفه فنان مجتهد الحقيقة، وهو قدر يعمل حالة فنية خاصة به، وبعد مقابلتنا حبيته جدا على المستوى الشخصي، ولا أمانع تقديم ديو معه”.

كما أضاف: “رفضت التمثيل لأني أشعر بقيود أمام الكاميرا، ولو مثلت هقدم قصة حياتي”.

ومن ناحية أخرى، طرح راغب مؤخرا أحدث أغانيه استمارة 6 على اليوتيوب، والأغنية كلمات نادر عبد الله، توزيع توما، وألحان محمود الخيامي.

وكان النجم راغب علامة قد قدم حفلا ضخما على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ31، قدم خلالها راغب باقة متميزة من أشهر الأغاني الخاصة به وأيضاً من أغاني الزمن الجميل، كما تفاعل معه الجمهور بصورة ملحوظة على العديد من الأغاني، مثل أغنيته “لو اقولك اني بحبك”.

وقال “علامة” خلال كلمة له قبل بدء حفله بالمهرجان: “يسعدني أن أقف على أرض مصر الطيبة، أرض المسارح والمواهب وما في أحسن من دار الأوبرا المصرية والجمهور الرائع والمنظر الذي يدخل السعادة والسرور في قلبي وأشكركم فردًا فردًا”.