راغب علامة: نتعرض لعملية نصب “يا حراميي”

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن عملية نصب تواجه الأشخاص المسافرين الى لبنان.

وكتب راغب على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي: “عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ للـpcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصراً و إلا يمنعوهم من السفر! علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص الـpcr قبل مغادرته البلد و إضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر”. وأضاف: “يا حراميي”.

عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر

يا حراميي — RaghebAlama (@raghebalama) January 14, 2022