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راغب علامة: نتعرض لعملية نصب “يا حراميي”

15 - يناير - 2022
راغب علامة

راغب علامة

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كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن عملية نصب تواجه الأشخاص المسافرين الى لبنان.

وكتب راغب على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي: “عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ للـpcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصراً و إلا يمنعوهم من السفر! علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص الـpcr قبل مغادرته البلد و إضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر”. وأضاف: “يا حراميي”.

 

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