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راغب علامة يطمئن على صحة ماجدة الرومي: هي في قمة فرحتها وصحتها

23 - سبتمبر - 2021
راغب علامة

راغب علامة

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تمنى الفنان راغب علامة السلامة لزميلته الفنانة ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء أمس على مسرح جرش، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلق راغب قائلاً: “هذه الأرزة الشامخة وهذا القلب الكبير، تأثرت كثيراً عندما وقفت على مسرح جرش العظيم بعد غياب دام سنوات، هذا ما حصل معها في حفلتها الأخيرة. تكلمت معها منذ قليل وهي في قمة فرحتها وصحتها والحمدلله بأحسن الأحوال كل التوفيق والمحبة لك ماجدتنا العظيمة وصديقتي الغالية”.

الجدير بالذكر، أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي كانوا قد تداولو مؤخراً مقطع فيديو لـ علامة برفقة الممثلة المصرية روجينا أثناء رقصهما على المسرح في احدى الحفلات الخاصة بالقاهرة على انغام اغنية “اسمي حبيبك”.

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