رامسي يرحل عن نيس الفرنسي

قال نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن آرون رامسي قائد ويلز رحل عن الفريق، السبت.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن رامسي قريب من العودة إلى كارديف سيتي حيث استهل مشواره.

وانضم لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما إلى نيس في أغسطس آب من العام الماضي في صفقة انتقال مجاني، وأحرز هدفا واحدا في 34 مباراة.

وفي 2011 أصبح رامسي أصغر قائد لمنتخب ويلز بعمر 20 عاما، وشارك في 82 مباراة مع الفريق.

وكان رامسي ضمن تشكيلة ويلز التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016، كما شارك في كأس العالم 2022.