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رامي عياش: اللا إنسانية بلبنان وصلت لأعلى مراتب الشواذ

17 - يناير - 2021
رامي عياش وزوجته داليدا

رامي عياش وزوجته داليدا

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كتب الفنان اللبناني البوب ستار رامي عياش عبر “تويتر”، وقال، ‏‏”بلبنان، استفادوا من الانفجار ليفجروا حقدن عبعض، ‏
استفادوا من الكورونا ليفجروا شماتتهم عبعض

استفادوا من الثورة حتى يخوّنوا بوطنية بعض

استفادوا من الدين والاحزاب ليفجروا كرهن عبعض

استفادوا من تفقير الناس ليفجروا جبنهم بإتهام بعض

اللا انسانية بلبنان وصلت لأعلى مراتب الشواذ”.‏

وأضاف، “نحن صورة لبنان للعالم اللي لازم دايما تكون حلوة، ولكن ‏لأول مرة رح اسمح لنفسي وإحكي عن واقع دمّرنا على مر عشرات ‏السنين”.‏

 

 

 

https://twitter.com/RamyAyach/status/1350771035440881664?s=20

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    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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