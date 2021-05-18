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رامي عياش عن نادين نسيب نجيم: “فرجتنا الشق التمثيلي العظيم يلي عندا ياه”

18 - مايو - 2021
رامي عياش
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بعد إطلالته المميزة في مسلسل “2020” خلال شهر رمضان، عبّر البوب ستار رامي عياش عن إعجابه بتمثيل الممثلة اللبنانية وملجة الجمال السابقة نادين نسيب نجيم.

وقال عياش عن نجيم في تصريح صحافي: “نادين إنسانة معلمة بقلبنا نحنا كلبنانيين أوّلًا، كناس بالجو الفني وفخورين بإنسانة بتمثلنا لبنانياً وبتمثّل كتير بنات بعمرها بالدراما بأحسن تمثيل وبأحسن ما يكون. إنسانة تخطت جمالها، تخطّت لقبها، تخطّت بأيا برنامج وبأيا محطة طلعت، نسّتنا إنو هيي ملكة جمال وانو عندها بس هاللقب، فرجتنا الشق التمثيلي العظيم يلي عندا ياه وهيدا شي يُفتخر فيه”.

فردّت نجيم على كلام عياش بالقول: “نوّرتنا بروحك الحلوة بالعمل وبفنك الجميل وصوتك الحلو الله يوفقك ويخليلك عيلتك”.

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