رامي عياش لا يدعم ما قاله راغب علامة.. والأخير يرد

بعد تصريح الفنان راغب علامة المثير للجدل حول الأوضاع في لبنان، وانه يعلن اعتزازه بالانتماء الى دولة الامارات العربية المتحدة، وأن رئيس دولته هو الشيخ محمد بن زايد، وأن قيادات بلده بلبنان لا تمثله.

صرح الفنان رامي عياش، أنه لا يدعم ما قاله الفنان راغب علامة، وقال خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع ET بالعربي إنه دعم راغب علامة كإنسان وفنان، وأنه لا يدعم ما قاله من التخلي عن قيادات بلده والاعتزاز بقيادات دولة أخرى.

وبرر رامي عياش، موقفه بأنه يغار على راغب علامة، فهو فنان لبناني كبير يحبه ويفخر به البنانيون، وربما أرادوه أن يكون لبنانيا فقط.

وكان رامي قد نشر تغريده على تويتر يستنكر فيها الوضع في لبنان، ويرجح أن يكون راغب، قد خانه التعبير وهو يحاول أن يعبر عن استيائه أيضا، ويؤكد أن راغب يمتلك من الحب لوطنه ما لا يمكن اخفاؤه أو انكاره.

لكن راغب في تغريده رد فيها على رامي عياش نفى أن يكون قد خانه التعبير، مضيفا أنه لم يبح بكل ما في قلبه خصوصا بعد الدمار الذي يعاني منه لبنان بسبب الفساد السياسي، واصفا بلده بالجريح.

وكشفت بعض التقارير في أغسطس الماضي عن منح الجنسية الإماراتية للفنان راغب علامة، فيما لم يعلن الفنان ذلك رسميا، قائلا أنه ليس له الحق في الإعلان عن تلك الأمور، وأنه يحترم قرارات الدولة الإماراتية في الإعلان عن أي خطوات مناسبة بحقه كمواطن اماراتي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، هو فيديو كليب “تعاليلي”، الذي طرحه احتفالا بعيد ميلاده، وهو من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي توما.