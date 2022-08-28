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رامي عياش يهاجم مسؤولين لبنانيين: الله لا يرحمكم

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2022 12:56 مساءً
رامي عياش

رامي عياش

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شنّ المغني اللبناني رامي عياش هجوما على المسؤولين اللبنانيين، بسبب حادث مصرع الفنان جورج الراسي.

وحمّل رامي عياش السياسيين في بلاده مسؤولية وفاة جورج الراسي في حادث سير، بسبب تجاهلهم العناية بالطرق المرورية.

ونشر رامي عياش عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة جورج الراسي، وأرفقها بتغريدة قال فيها: “يا سياسيين السرقة ويا مسؤولين النصب ويا بلديات الكذب علّمتوا الناس الأوادم بلبنان تدعي عليكم بالله يجربكم”.

وتابع عياش: “بلكي بتصلحوا الطرقات وتضوّوا الشوارع وتردموا الحفر اللي من ٤٠ سنة عم تشحدوا المصاري عليها، وعم تحطوها بحساباتكم خارج البلد، كنا عمّرنا تلات بلدان بهالمصاري الله لا يرحمكم”.

كان المغني اللبناني جورج الراسي، قد لقي مصرعه في حادث سير مروع، السبت، عن عمر ناهز 39 عاما.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية مصرع الراسي في حادث سير مروّع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة زينة المرعبي، منسقة أعمال جورج الراسي التي كانت ترافقه في مشواره.

وجورج الراسي هو مغني لبناني من مواليد عام 1982 ولد بقرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، وتزوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل جويل حاتم وأثمر الزواج عن طفل اسمه “جو”.

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