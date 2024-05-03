راندا البحيري تثير الجدل: شخص يلاحقني منذ أكثر من 13 عاماً

منذ سنوات أختفت الفنانة المصرية الشابة راندا البحيري عن الوسط الفني، لتعود وتثير الجدل من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن تظهر في لقاء تلفزيوني، لتتحدث عن شخص يلاحقها منذ أكثر من 13 عاما لإلحاق الأذى بها.

وكشفت البحيري أن ذلك الشخص في إحدى المرات، تردد على شركة الإنتاج لـ 3 أيام متواصلة، حتى تمكن في النهاية من حرمانها من دورها في المسلسل.

وأوضحت أنه لا يملك سوى القدرة على الإلحاح، حيث يتواصل مرارا وتكرارا من أجل إبعادها عن المشاركة في الأعمال.

وأشارت إلى كونها شاركت في مسلسل “كوفيد 25” بصحبة الفنان يوسف الشريف، على الرغم من محاولاته إبعادها عنه أيضا.

كما أوضحت أنها من أجل التغلب على هذا الأمر، قدمت الفنانة المصرية عدة تنازلات، من بينها التنازل عن قيمة كبيرة من أجرها، وعدم وضع بنود تتعلق بترتيب اسمها على تيترات العمل.

ولم تكشف البحيري عن اسم الشخص، لكنها أكدت على أنه تسبب في الأذى لها داخل الوسط الفني وعلى نطاق حياتها الشخصية، من دون أن تفعل له شيئا.

يذكر أن الفنانة المصرية دخلت في نوبة بكاء طويلة خلال اللقاء، بسبب تأخرها في الدفاع عن نفسها، خاصة أن الأمر تسبب لها في تعب نفسي وجسدي خلال الفترة الماضية.

وفور نشر اللقاء التلفزيوني، علق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالة الفنانة المصرية، التي ظهرت بوزن زائد، عكس ما اعتاد عليه الجمهور خلال السنوات التي كانت تظهر فيها من خلال الأعمال الفنية، وأرجع بعضهم السبب إلى حالة الاكتئاب التي مرت بها.