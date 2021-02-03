رانيا يوسف توجه رسالة اعتذار للشعب المصري

وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة للشعب المصري عقب تصريحاتها الأخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.

وقالت رانيا يوسف عبر بيان صحفي تم نشره من خلال المحامي الخاص بها: “أقدم اعتذاري لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار، وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني، فالمذيع لم يكن محل ثقة.. ولكننا نعيش لنكتسب الخبرات ونتعلم”.

وتواجه الفنانة رانيا يوسف حملة هجوم كبيرة خلال الفترة الحالية، بدأت بتسريب مقصود تعلن من خلاله رفضها ارتداء الحجاب، وتؤكد أنه ليس فرضا، وانتهاء بتسريب آخر لرسالة صوتية أرسلتها لمذيع البرنامج تؤكد خلالها نفس كلامها وتصريحاتها التي أثارت ضدها موجة من الغضب.