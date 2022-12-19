رانيا يوسف: كنت أتمنى أن أعمل "جليسة أطفال"

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج “صدى الملاعب”، المذاع على شاشة “mbc”، وكشفت خلال اللقاء كان عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية وأيضاً الفنية.

وقالت رانيا، إنها كانت تتمنى أن تعمل “جليسة أطفال” لمن هم تحت سن 7 سنوات، لو لم تصل للشهرة التي تتمتع بها حالياً، ونجاحها الكبير كممثلة لدى الجمهور.

ونوهت رانيا يوسف إلى أنه في حال عودتها بالزمن للوراء، ستكتفي فقط بتجربة الزواج مرة واحدة، خاصة وأنها رأت في تجاربها الأخيرة أن الزواج مثل بها صعوبة بسبب ظروف حياتها.. مضيفة “لو رجع بيا الزمن لن اتزوج مرة ثانية أو ثالثة”.

كما كشفت رانيا يوسف أنها تتمنى العمل مع أحمد حلمي لأنها تحب الكوميديا كثيرا.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، انتهت مؤخراً من تصوير مشاهد دورها في أحداث فيلمها الجديد “التاروت”، التي تشارك فيه الفنانة سمية الخشاب.