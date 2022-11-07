رانيا يوسف لصوت بيروت إنترناشونال: أحب أن يكون في أرشيفي عمل مسرحي

مع كل دور تقدمه تحرص الممثلة المصرية رانيا يوسف أن تنال إعجاب الجمهور. فهي قدمت على مدار أكثر من ٢٠ عاما مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حققت نجاحا ملحوظا.

وحاليا تستعد لتخوض للمرة الأولى تجربة العمل المسرحي وعنه تقول رانيا يوسف لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “أخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى على خشبة المسرح من خلال مسرحية تحمل اسم “قمر الغجر”، إخراج عمرو دوارة، وهي مستوحاة من مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكي.

وقالت “الحراك المسرحي في الفترة الأخيرة كان دافعاً قوياً لي للوقوف على خشبة المسرح مُجدداً، “قررت أن يضم أرشيفي الفني، عروض مسرحية عدة، بجانب السينما والتلفزيون”.

وأوضحت أن المسرحية الجديدة، استعراضية، وتمزج بين الكوميديا والدراما، لافتة إلى أن موعد عرضها لم يُحدد بعد.

وتدور أحداث المسرحية على‮ ‬أحد الشواطئ الساحلية، حيث‮ ‬يجتمع أشخاص من طبقات مختلفة من صيادين وغجر وعدد من المصطافين مع رحلة طلاب جامعية،‮ ‬ويقع “سمير” أحد الطلاب في حب “قمر” الغجرية قارئة الفنجان.

وعلى الصعيد السينمائي رانيا يوسف، بتصوير مشاهدها في فيلم “التاروت”، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال الأسابيع المُقبلة، وهو تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

وتتقاسم رانيا يوسف، بطولة “التاروت” مع سمية الخشاب، إذ تُجدد التعاون معها، بعد 21 عاماً منذ لقاءهما الأول بمسلسل “عائلة الحاج متولي” عام 2001، واصفة إياها بـأنها “موهوبة وتتعامل باحترافية شديدة، وتجمعنا كيمياء فنية”.

وكشفت رانيا أن “قصة الفيلم تخترق عوالم جديدة، وتتعرض لقضية مهمة، وهي التحرش واغتصاب الأطفال، إذ نحاول مواجهة هذه الأزمة، خاصة وأنّ المجتمع يُعاني منها في السنوات الأخيرة”.

وأضافت إنها تُجسد دور فتاة تُدعى “ميراي”، تُصاب بالفصام وتعيش في صراعات نفسية حادة، إثر حادث تعرضت له في صغرها، متابعة أن “الشخصية قد تبدو بسيطة في مظهرها الخارجي، لكنها مركبة داخلياً”.

وتوقعت رانيا يوسف أن يُحقق “التاروت”، المعادلة السينمائية الخاصة بالجمع بين الإيرادات المرتفعة في شباك التذاكر، والمنافسة في المهرجانات الدولية، “لاسيما وأن المخرج إبرام نشأت، يبذل جهوداً ضخمة منذ بروفات القراءة الأولى وأثناء التصوير”.