رايو فاييكانو يلحق أول هزيمة بريال مدريد في الليغا

أول هزيمة لريال مدريد في الليغا

فرط ريال مدريد في فرصة استعادة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”، بسقوطه أمام مضيفه رايو فاييكانو مساء الإثنين.

وحقق فاييكانو فوزا مثيرا على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وتقدم “الجار المدريدي” الصغير في الدقيقة الخامسة عن طريق سانتي كوميسانا.

وسجل ريال مدريد هدفين من توقيع لوكا مودريتش من ركلة جزاء (ق 37) ثم إيدير ميليتاو (ق 41).

وأدرك فاييكانو التعادل في الدقيقة 44 بهدف من توقيع ألفارو جارسيا، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-2).

وفي الدقيقة 67 سجل رايو هدف الفوز الغالي عن طريق أوسكار تريخو من ركلة جزاء.

وبهذا يتعرض ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، لأول هزيمة في النسخة الحالية من المسابقة، ويتوقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه برشلونة متصدر الترتيب.

في المقابل رفع فاييكانو رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن.

ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

برشلونة – 34 نقطة

ريال مدريد – 32 نقطة

أتلتيكو مدريد – 24 نقطة

ريال بيتيس – 24 نقطة

أوساسونا – 23 نقطة