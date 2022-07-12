رباعية نظيفة.. فوز ثمين لمانشستر سيتي على غريمه ليفربول

استهل مانشستر يونايتد استعداده للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مثالي بعد فوزه الكبير 4-صفر على غريمه المحلي ليفربول في تايلاند اليوم الثلاثاء، ليمنح المدرب الجيد إيريك تن هاج دفعة معنوية في أولى مبارياته.

وبدا ليفربول تائها، وتراجع للدفاع في مباراة ظهر فيها التفوق البدني ليونايتد الذي استغل سلسلة من الأخطاء في الشوط الأول ليحرز ثلاثة أهداف في غضون 21 دقيقة.

واتيحت فرصة مبكرة لليفربول، لكن يونايتد افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما أرسل برونو فرنانديز تمريرة عرضية فشل دفاع ليفربول في التعامل معها ليضعها جيدون سانشو في المرمى.

وكاد ليفربول أن يدرك التعادل لكن تسديدة الوافد الجديد فابيو كارفاليو ارتدت من القائم، لتصل إلى لويس دياز الذي سدد في العارضة.

وواصل يونايتد سيطرته على المباراة وأهدر ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي عدة فرصة.

وعزز يونايتد من تقدمه عند مرور نصف ساعة عبر فريد بعد مساعدة من فرنانديز وأنطوني مارسيال.

وبعد ذلك بثلاث دقائق جعل يونايتد النتيجة 3-صفر عندما خطف مارسيال الكرة من البديل ريس وليامز وسددها من فوق الحارس أليسون بيكر.

وكاد ديوجو دالوت أن يضيف هدفا آخر ليونايتد لكن تسديدته ارتدت من القائم.

وأدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول وتن هاج عشرة تغييرات في بداية الشوط الثاني، وكان ليفربول أكثر تنظيميا، وهدد منافسه عبر المهاجم دراوين نونيز، المنضم للفريق مقابل 75 مليون يورو (75.42 مليون دولار)، ومحمد صلاح.

وأكمل يونايتد انتصاره قبل 14 دقيقة من النهاية بهدف من فاكوندو بليستري.