الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رباعية نظيفة.. فوز ثمين لمانشستر سيتي على غريمه ليفربول

منذ 36 دقيقة
لاعبو مانشستر سيتي وليفربول

لاعبو مانشستر سيتي وليفربول

A A A
طباعة المقال

استهل مانشستر يونايتد استعداده للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مثالي بعد فوزه الكبير 4-صفر على غريمه المحلي ليفربول في تايلاند اليوم الثلاثاء، ليمنح المدرب الجيد إيريك تن هاج دفعة معنوية في أولى مبارياته.

وبدا ليفربول تائها، وتراجع للدفاع في مباراة ظهر فيها التفوق البدني ليونايتد الذي استغل سلسلة من الأخطاء في الشوط الأول ليحرز ثلاثة أهداف في غضون 21 دقيقة.

واتيحت فرصة مبكرة لليفربول، لكن يونايتد افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عندما أرسل برونو فرنانديز تمريرة عرضية فشل دفاع ليفربول في التعامل معها ليضعها جيدون سانشو في المرمى.

وكاد ليفربول أن يدرك التعادل لكن تسديدة الوافد الجديد فابيو كارفاليو ارتدت من القائم، لتصل إلى لويس دياز الذي سدد في العارضة.

وواصل يونايتد سيطرته على المباراة وأهدر ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي عدة فرصة.

وعزز يونايتد من تقدمه عند مرور نصف ساعة عبر فريد بعد مساعدة من فرنانديز وأنطوني مارسيال.

وبعد ذلك بثلاث دقائق جعل يونايتد النتيجة 3-صفر عندما خطف مارسيال الكرة من البديل ريس وليامز وسددها من فوق الحارس أليسون بيكر.

وكاد ديوجو دالوت أن يضيف هدفا آخر ليونايتد لكن تسديدته ارتدت من القائم.

وأدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول وتن هاج عشرة تغييرات في بداية الشوط الثاني، وكان ليفربول أكثر تنظيميا، وهدد منافسه عبر المهاجم دراوين نونيز، المنضم للفريق مقابل 75 مليون يورو (75.42 مليون دولار)، ومحمد صلاح.

وأكمل يونايتد انتصاره قبل 14 دقيقة من النهاية بهدف من فاكوندو بليستري.

    المزيد من منوعات

    كيم كاردشيان
    أملا بأن تصبح كيم كارداشيان رقم 2.. ولكن هذا ما حدث
    من أحد سباقات المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات
    استئناف المرحلة العاشرة لسباق فرنسا بعد توقف لعشر دقائق!
    ملك روما توتي يطلب المساعدة
    فرانشيسكو توتي يعلن انفصاله عن زوجته

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم