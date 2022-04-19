رباعية نظيفة.. ليلة حزينة لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

أحرز محمد صلاح هدفين وساهم في هدف آخر، ليقود ليفربول للفوز 4-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة على الأقل.

وتصدر ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابا، المسابقة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون غدا الأربعاء.

وقضى يونايتد ليلة تعيسة حيث لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات بالدوري أمام ليفربول، كما فشل في تسجيل أي هدف في خمس من آخر ست مباريات في ملعب أنفيلد.

وتجمد رصيد يونايتد عند 54 نقطة من 33 مباراة، ويأتي سادسا وبفارق الأهداف عن أرسنال خامس الترتيب الذي خاض 31 مباراة. ويحتل توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.

وقال رالف رانجنيك مدرب يونايتد المؤقت، الذي خاض المباراة دون الهداف كريستيانو رونالدو بعد وفاة مولوده الجديد “الأمر محرج ومخيب للآمال، وربما مهين، يجب أن نتقبل أنهم يتفوقون علينا منذ ست سنوات الآن”.

هيمنة تامة

اعتمد المدرب الألماني على خمسة مدافعين في الخلف، ولم تنجح هذه الخطة ببساطة، ووجد رانجنيك نفسه متأخرا 2-صفر مع الوصول إلى منتصف الشوط الأول.

وبعد مرور خمس دقائق من البداية تلقى صلاح تمريرة طويلة من ساديو ماني في الجانب الأيمن وأرسل كرة أرضية عرضية حولها زميله لويس دياز بسهولة إلى هدف من مدى قريب.

وازدادت معاناة يونايتد في الدقيقة العاشرة بعدما خرج بول بوجبا لاعب الوسط مصابا، وعانى الفريق الزائر في صناعة أي فرصة، لذا لم يكن مفاجئا أن يضيف ليفربول الهدف الثاني.

وتلقى صلاح تمريرة من زميله ماني، وأفلت من رقابة منافسه ديوجو دالوت وسجل بثقة بقدمه اليسرى في شباك ديفيد دي خيا في الدقيقة 22.

وهذا أول هدف لصلاح من اللعب المفتوح منذ 19 فبراير شباط، وجاء بعد يوم واحد من تأكيد المدرب يورجن كلوب على ثقته في عودة اللاعب المصري إلى تسجيل الأهداف في أقرب وقت ممكن.

وجاء الدور على ماني ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة دياز من الجانب الأيسر في الدقيقة 68.

واختتم صلاح الأهداف في الدقيقة 85، حيث تلقى تمريرة البديل ديوجو جوتا، وسدد كرة لمست قدم آرون وان-بيساكا، وسقطت من فوق الحارس دي خيا، ليعزز تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.

واحتفل كلوب بالانتصار عقب صفارة النهاية، لكن عند سؤاله عن الفوز 9-صفر على يونايتد ذهابا وإيابا هذا الموسم أبدى تعاطفه مع مواطنه رانجنيك.

وقال المدرب الألماني “هذا ليس وضعا طبيعيا. إنهم ليسوا في حالة جيدة حاليا ولديهم الكثير من الإصابات. عندما غادر بوجبا لعبوا بدون خط الوسط المعتاد.

“خط الوسط في وجود (نيمانيا) ماتيتش و(برونو) فرنانديز ليس كما يلعبون في العادة. لا يوجد أي شيء ضد اللاعبين، بل هذا ضد طريقة لعبهم المعتادة. استحوذنا على الكرة بنسبة 70-75 بالمئة وتعين عليهم الدفاع وهذا ليس سهلا”.