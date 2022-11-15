رجل اعتقد أنه فقد حاسة السمع حتى اكتشف المفاجأة بعد 5 سنوات!

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنّ رجلًا من قدامى المحاربين في البحرية الملكية كان يعتقد أنه فقد حاسة السمع، اكتشف أنّ جزءًا من سدادة للأذن كان عالقًا في أذنه لأكثر من خمس سنوات.

“والاس لي”، اعتقد سابقًا بأن مشاكل السمع لديه كانت بسبب مهنته، حيث يعمل في مصنع طيران صاخب، أو بسبب اصابة قديمة نتيجة رياضة الرغبي.

لكن بعد شرائه منظارًا منزليًا، رصد السيد لي شيئًا أبيض صغيرًا داخل أذنه. بعد ذلك لجأ المحارب المتقاعد الى الطبيب الذي أزال له الجزء العالق في أذنه، ما سبّب له ارتياحًا فوريًا.

وفي حديث عن القصة، قال لي إنه يعتقد أن هذا الجزء ربما علق خلال رحلة جوية. “قبل خمس سنوات، عندما كنت أزور عائلتي في أستراليا، اشتريت سدادات أذن تساعد في التخلص من الضوضاء على متن الطائرة. وبقي جزء منها عالقًا هناك منذ ذلك الحين”.

ومنذ تلك الرحلة، لاحظ الرجل تدهورًا في حاسة السمع لديه، كما لاحظت زوجته الأمر نفسه، حين شعرا بالقلق بأنه على وشك أن يصبح أصمّ. كما أكد انه حاول مرارًا تنظيف أذنيه خلال تلك السنوات لكن من دون جدوى.

في السياق نفسه، أشار إلى أن جرّاح الأذن والأنف والحنجرة الذي أصلح بنجاح الانسداد كان مذهولًا، لافتًا الى أنّ الطبيب حاول في البداية إخراج الجزء العالق.. لكن لأنه كان هناك منذ فترة طويلة، مع تراكمات المادة الشمعية الصلبة، لم يتزحزح مطلقًا.

وبعد العملية، بدأ الرجل يسمع كل شيء في الغرفة،حتى أن الضباب الذي كان موجودًا في رأسه طوال تلك السنين اختفى، وبدأ يسمع بشكل جيد جدًا. وقال: “لم يكن مجرد ارتياح… كان بمثابة القدرة على السماع بشكل سليم للمرة الأولى مجددًا”.