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رجل يهدم قصرًا بناه لزوجته بعد طلاقهما (فيديو)

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 6:34 مساءً
طلاق (تعبيرية)

طلاق (تعبيرية)

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عندما يقع خلاف حاد بين زوجين عادةً يلجأ الطرفان الى خطوات معينة مثل ترك المنزل أو الهجر أو الطلاق. غير أن رجلًا من غانا ذهب أبعد من ذلك بكثير.

حيث انتهى خلاف بين مليونير من غانا وزوجته إلى الطلاق، إلا أن الزوج كان قد بنى قصرًا فخمًا لزوجته على أرض تملكها هي في العاصمة أكرا.

وبعد الطلاق، حرّك الزوج دعوى قضائية طلب فيها حيازة الأرض التي شيد عليها القصر حيث أنه لا يستطيع بطبيعة الحال نقل المبنى من أرض طليقته.

ورفضت المحكمة الحكم له بالحق في الأرض، وأصبح عليه أن يتخلى عن القصر نظرا لعدم أحقيته في الأرض، فما كان من الزوج إلا أن أحضر معدات ثقيلة لهدم القصر حتى لا يتركه لطليقته تتمتع به.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية هدم القصر الذي ظهر فخما وضخما للغاية، فيما يظهر في المقطع قطع من الأثاث خارج القصر تم إخراجها قبل تنفيذ الهدم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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