رحلة تثير خلافا بين تشافي ولاعبي برشلونة

دخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في خلاف مع بعض لاعبيه، بسبب المباراة الودية التي خاضها الفريق في أستراليا ضد نجوم الدوري المحلي هناك، بحسب تقرير صحفي.

وكان البارسا قد سافر إلى أستراليا، لخوض هذه المباراة الودية يوم 25 مايو آيار الماضي، عقب أيام فقط من انقضاء الموسم المنصرم، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني (3-2).

ووفقًا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإن لاعبي برشلونة انتقدوا الذهاب إلى أستراليا للعب المباراة، بعد نهاية الموسم مباشرةً.

لكن تشافي اجتمع باللاعبين في غرفة الملايس، وقال لهم: “الآن.. إذا وضعت 5 ملايين يورو على الطاولة من حسابك، سأحصل عليها وأمنحها إلى الرئيس (خوان لابورتا) ولن نذهب إلى أستراليا”.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن البلوجرانا حصل على 5 ملايين يورو، مقابل خوض هذه المباراة، وقد ساهم هذا المبلغ في سداد رواتب الفريق.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبيرة، قد تجبره على بيع نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.