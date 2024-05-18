رحلة 100 ساعة.. تحضير أصغر وجبة في العالم بدقة متناهية

في رحلة فنية مميزة داخل عالم المطبخ، استغرقت ناديا ميشو ما يزيد عن 100 ساعة لتحضير أصغر وجبة في العالم، والتي احتفلت من خلالها بإطلاق أصابع السمك الصغيرة الجديدة، بدقة متناهية ومهارة فائقة.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن ناديا ميشو، استغرقت في إعداد “الوجبة المجهرية”، التي يوازي وزنها حبة البازلاء، 100 ساعة، وفق ما ذكرت .

ووثقت ميشو في مقطع فيديو نشرته على “إنستغرام”، مراحل إعداد السندويش المصنوع من الجبص، من أجل ضيفها الكابتن بيردز آي، للاحتفال بإطلاق أصابع السمك الصغيرة الجديدة، من منتجات شركة “بيردز آي” .

وقالت إنها طهت أصابع السمك الصغيرة في الفرن خلال 8 دقائق، وقدمتها مع الخس والكاتشب وشرائح الخبز المدهونة بطبقة من الزبدة.

وأوضحت ميشو أن “المهمة كانت تحدياً صعباً للغاية، بسبب الدقة المتناهية التي تحتاجها خلال إعدادها؛ إذ يبلغ عرض كل إصبع سمكة نحو 1.5 سنتيمتر، بينما طول السندويش لا يتعدّى سنتيمتراً واحداً فقط”.