رحيل أسطورة السينما الهندية متأثراً بكورونا

عن عمر ناهز 85 عاما، فارق بطل السينما الهندية الشهير، البنغالي سوميترا شاترجي، الحياة صباح اليوم الأحد في مستشفى “بيل في” (Belle vue) في كالكوتا بالهند متأثرا بوباء كورونا.

ودخل سوميترا المستشفى للعلاج من الداء في يوم 6 تشرين الاول الماضي بعد تأكد إصابته بفيروس كوفيد 19 قبل نقله مؤخرا إلى مصلحة العناية الطبية المركزة، بسبب تدهور حالته الصحية بشكل خطير، لاختلالات في وظائف كليتيه وجهازه العصبي.

رحل سوميترا، الممثل، المثقف، الشاعر، الحامل شهادة جامعية في الآداب من جامعة كالكوتا الهندية، بعد مسيرة 61 عاما من العطاء الفني، بدأها بفيلم “عالم أبو” سنة 1959، وشارك خلالها في 300 فيلم ككمثل في السينما والتلفزيون وكمخرج.

وعلق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على خبر الوفاة في تغريدة على موقع “تويتر” جاء فيها : إن رحيل سوميترا شاتيرجي خسارة كبيرة لعالم السينما”.