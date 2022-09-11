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رحيل الشاعر محمد علي شمس الدين ‏

منذ ساعة واحدة
الشاعر اللبنانيّ محمد علي شمس الدين

الشاعر اللبنانيّ محمد علي شمس الدين

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بعد صراع مع المرض، رحل الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين ‏اليوم الأحد، عن عمر يناهز 80 عاماً‎.‎

يُعدّ الراحل من طليعة “شعراء الجنوب”، وهي التسمية التي أطلقت على ‏مجموعة من الشعراء اللبنانيين الذين نُشرت قصائدهم الأولى مطلع ‏السبعينيات، وجميعهم ينتمون إلى قرى الجنوب اللبناني، وعبّروا عن ‏همومها ومواجهتها العدوان الإسرائيلي آنذاك.

فيما نعته ابنته الشاعرة رباب شمس الدين، عبر صفحتها على “فيسبوك”، ‏معلنة رحيله “بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إليكم وفاة ‏شاعر وأديب لبنان وجبل عامل فقيدنا المقاوم الدكتور محمد علي شمس ‏الدين (أبو علي). ويوارى الفقيد الكبير في الثرى، عند الرابعة من عصر ‏اليوم الأحد الواقع فيه 11 أيلول 2022 الساعه الرابعة عصرًا في جبانة ‏بلدة عربصاليم. إنا لله وإنا إليه راجعون”.‏

درس شمس الدين في بيروت وحاز إجازة الحقوق من “الجامعة اللبنانية” ‏عام 1963. كما حاز على دكتوراه دولة في التاريخ‏‎.‎

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