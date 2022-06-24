ردينة حاطوم لصوت بيروت إنترناشونال: أتمنى أن أعمل مع نجوى كرم!

منذ سنوات تقوم المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم بتقديم أعمالا فنية مميزة من خلال مثابرتها وإحتهادها. وردينة التي تعيش حاليا في هوليوود الشرق مصر تتحدث لـ “صوت بيروت إنترناشونال” عن أحدث أعمالها فتقول” صورت أكثر من أغنية في الفترة الماضية من إنتاج شركة ” لايف ستايلز” ومن هذه الأعمال التي ستبصر النور قريبا هي أغنيات لعصام كاريكا وفيروز حسن وأماني السويسي وغيرهم. وعن تعاونها مع لايف ستايلز أكدت أن إدارة هذه الشركة مميزة والتعاون معها مريح وأنا سعيدة به. وعن عدم تعاونها مع نجوم الصف الأول حتى الان ومنهم نوال الزغبي وكارول سماحة اللتين تتعاملا مع نفس الشركة أشارت أن المسألة تتحكم فيها الصداقات وهناك علاقة صداقة بين كارول والمخرجة بتول عرفة لذا التعاون بينهما مستمر وأيضا نوال تربطها علاقة مودة مع المخرج فادي حداد لذا هما على عمل مستمر وأنا أقدر الجميع.

وعن الفنانين الذي تتمنى أن تعمل معهم قالت ردينة ” أنا من أشد المعجبات بشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم وأتمنى أن أتعاون معها في المستقبل القريب حيث في جعبتي لها أفكار جديدة وإن شاء الله عندما أزور لبنان سأسعى إلى الإجتماع بها وأعبر لها عن محبتي ورغبتي بالعمل معها. وهل برأيها ما زال الكليب يفيد الأغنية في زمن السوشيل ميديا فقالت ” طبعا أي مطرب سواء جديد أو قديم بحاجة إلى أفكار جديدة لكن الدخلاء على المهنة أضاعوا البوصلة. وبالعودة إلى الوراء وكيفية دخولها إلى عالم الإخراج أوضحت ردينة حاطوم أنها درست الإخراج في أوكرانيا وعندما عادت إلى لبنان في العام ٢٠٠٨ عملت كمساعدة مخرج في أكثر من مسلسل من إنتاج أم بي سي ومنها “طاش ما طاش” كما كانت مخرجة منفذة مع أكثر من مخرج ومنهم فادي حداد ووليد ناصيف، وتتابع ” في العام ٢٠١٤ تلقيت عرضا للسفر إلى مصر وأنشأت شركتي الإنتاجية الخاصة ونفذت كليبات للراحل شعبان عبر الرحيم وإيمان الشريف وعصام كاريكا وغيرهم وما زلت أعمل حتى اليوم في القاهرة رغم المحاربة التي لا آبه بها فأنا من عشاق مصر وفنها وأتمنى أن أعمل في مجال الدراما فيها.