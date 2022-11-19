رد حاد من رئيس الفيفا على منتقدي قطر.. "أنتم منافقون"

اتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (“الفيفا” (السبت 19-11-2022) منتقدي معاملة قطر، البلد المضيف لبطولة كأس العالم لكرة القدم، للعمال المهاجرين بالنفاق، مضيفا أن التعاون هو السبيل الوحيد لتحسين حقوق الإنسان.

وفي ملاحظات مطولة، غاضبة في بعض الأحيان، في مستهل مؤتمر صحفي في اليوم السابق على بدء البطولة، هاجم إنفانتينو المنتقدين الأوروبيين للدولة المضيفة فيما يتعلق بقضايا العمال المهاجرين وحقوق المثليين.

وقال “أنا أوروبي. وبسبب ما فعلناه على مدى 3000 عام في جميع أنحاء العالم، يجب أن نعتذر لمدة 3000 سنة مقبلة قبل إعطاء دروس أخلاقية”.

وأضاف “أجد صعوبة في فهم الانتقادات. علينا أن نستثمر في مساعدة هؤلاء الناس، في التعليم ومنحهم مستقبلا أفضل والمزيد من الأمل. يجب علينا جميعا أن نثقف أنفسنا، فالكثير من الأشياء ليست مثالية ولكن الإصلاح والتغيير يستغرقان وقتا”.

ومضى يقول “هذا الدرس الأخلاقي الأحادي الجانب نفاق محض”.

وأضاف “ليس من السهل تقبل الانتقادات لقرار جرى اتخاذه قبل 12 عاما. الدوحة جاهزة وقطر جاهزة وبالطبع ستكون أفضل بطولة كأس عالم على الإطلاق”.

وتحدث إنفانتينو عن تجربته الشخصية كطفل لعمال مهاجرين نشأ في سويسرا، قائلا إنه تعرض للتنمر لكونه إيطاليا ولأن شعره أحمر ويظهر على وجهه النمش.

وقال “أعرف كيف يشعر من يتعرض للتمييز، أعرف ما يعنيه التعرض للتنمر”.

وأضاف “ما ستفعل؟ تبدأ في المشاركة، هذا ما يجب أن نفعله… الطريقة الوحيدة للحصول على النتائج هي من خلال المشاركة”.

وقال “أعتقد أن التغييرات التي حدثت في قطر ربما لم تكن لتحدث، أو على الأقل بهذه السرعة (بدون كأس العالم). بالطبع نحتاج لمواصلة الضغط وبالطبع نحتاج لمحاولة جعل الأمور أفضل”.

كما دافع إنفانتينو عن حضور إيران في البطولة على الرغم من الموجة الحالية من الاحتجاجات الدامية هناك والتي أشعلتها وفاة امرأة احتجزتها الشرطة في سبتمبر أيلول.

وقال “ليست مباراة بين نظامين، وبين أيديولوجيتين، بل بين فريقي كرة قدم”.

وأضاف “إذا لم تجمع بيننا كرة القدم… في أي عالم سنعيش؟ يوجد في إيران 80 مليون شخص، هل كلهم سيئون؟ هل كلهم وحوش؟”

وعن قرار أمس الجمعة بحظر بيع الجعة الكحولية في الملاعب خلال البطولة، قال إنفانتينو إن الفيفا فشل في إقناع الحكومة القطرية بالالتزام بالقرار الأصلي بالسماح بذلك.

وأضاف أنه تلقى تأكيدات من أعلى مستوى في الحكومة القطرية بأنه سيتم الترحيب بالمثليين في البلاد للمشاركة في كأس العالم.

والعلاقات المثلية غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في قطر. وأثار بعض نجوم كرة القدم مخاوف بشأن حقوق المشجعين الذين سيسافرون لحضور الحدث، لا سيما المثليين والنساء، الذين تقول جماعات حقوقية إن القوانين القطرية تنطوي على تمييز ضدهم.

وفي نهاية غير عادية للمؤتمر الصحفي، التقط برايان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية في الفيفا، الميكروفون للدفاع عن إنفانتينو.

وقال “لقد رأيت الكثير من الانتقادات لجياني إنفانتينو منذ أن انضممت إلى الفيفا، ولا سيما من مجتمع المثليين”.

وأضاف “أنا أجلس هنا في موقع متميز على منصة عالمية كرجل مثلي الجنس هنا في قطر. لقد تلقى (إنفانتينو) تأكيدات بأن الجميع سيكونون موضع ترحيب… كون جياني إنفانتينو ليس مثليا لا يعني أنه لا يهتم. إنه يهتم”.