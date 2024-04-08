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رد غريب من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات أحمد العوضي

منذ 4 دقائق
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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حل الفنان المصري، أحمد العوضي، ضيفاً في برامج مذاع على إحدى الفضائيات المصرية، أمس الأحد، وتحدث العوضي خلال الحلقة عن ياسمين عبد العزيز وأكد أن ياسمين بالنسبة له كانت الحب الوحيد والحقيقي في حياته الشخصية.

من جانبها فاجأت ياسمين عبد العزيز الجميع برد فعلها الصادم على حلقة العوضي وحديثه عنها لتنشر أغنية لشيرين عبد الوهاب بعنوان كدابين، وهو ما جعل البعض يربط بين نشرها لهذه الأغنية وكلام العوضي عنها، ويبدو أن ياسمين أرادت أن تنفي كلامه بطريقة غير مباشرة، حسبما توقع البعض.

وقامت ياسمين بنشر أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب “كدابين” من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وجاء خلال المقطع الذي قامت بنشره الكلمات التالية من الأغنية “كل ما أنسى لك كلامك.. بارجع أفتكره.. في الزمان ده الكدابين اتمكنوا وكتروا.. حبي ليك كان حلم عمري.. واتقلب لعنة”.

وقال أحمد العوضي خلال لقائه في إحدى الفضائيات المصرية: “حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا”، لافتاً إلى أن ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته، قائلا: عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس”.

وأضاف العوضي أن وجود المرأة شيء أساسي في حياة الرجل، قائلاً “الراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا”.

وقبل ثلاثة أيام، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق “إنستغرام”، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.

وفوجئ المتابعون بخطوة الثنائي السلبية تجاه بعضهما، في حين أشارت تعليقات كثيرة إلى أنها جاءت عقب انتهاء فترة العدّة الشرعية بعد الطلاق.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر يناير الماضي، من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير”.

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