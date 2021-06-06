رد فعل "صادم" لفتاة صافحت النجم محمد عبده!

صدمت إحدى معجبات الفنان محمد عبده رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد فعلها الغريب بعد مصافحتها ليده.

وفي مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحفل، تسمع فتاة تنادي على نجم الغناء السعودي أثناء صعوده المسرح ويحيط به الأمن والمنظمين.

ووظلت الفتاة تنادي على محمد عبده، بصوت مرتفع، وتريده أن يسلم عليها بيده، وظلت تنادي عليه “أبو نوره السلام عليكم أبو نوره”.

فتوجه إليها محمد عبده وبالفعل صافحها، إلا أن رد الفعل الفتاة كان هو ما شغل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

إذ ظلت الفتاة تصرخ بصوت مرتفع للغاية، لدرجة لفتت الأنظار نحوها، بينما أكمل محمد عبده سيره.

ردة فعل فتاة بعدما صافحها "محمد عبده" pic.twitter.com/uvQkwastqo — WHR (@whrumor) June 5, 2021