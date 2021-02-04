رد فعل غير متوقع.. فيديو لعروس تستأذن زوجها لعناق حبيبها السابق

واقعة غريبة شهدها حفل زفاف قلما يحدث في حفلات الزفاف ولا حتى في أفلام السينما، ولعل هذا الموقف قد يكون أغرب ما قد يصدقه عقل في مثل تلك المناسبات.

وطلبت العروس إذن زوجها لاحتضان حبيبها السابق للمرة الأخيرة، الذي حضر حفل زفافهما، والأغرب كان رد فعل العريس.

حفل الزفاف أقيم في إندونيسيا، وتم انتشار الموقف بعد نشر العروس نفسها لمقطع فيديو يرصد تلك الواقعة الغريبة، على تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، بحسب شبكة “تايمز ناو نيوز”.

ويظهر خلال الفيديو حبيب العروس السابق وهو يهنئها بالزفاف، ثم بدأ في تقديم يده تجاهها لمصافحتها، ما دفع العروس إلى الابتسام والتوجه إلى زوجها لتسأله عما إذا كان بإمكانها معانقته.

والمثير للدهشة، أن الزوج ظهر وهو يهز رأسه بابتسامة وينظر إليهما وهما يعانقان بعضهما البعض، ثم يذهب الصديق السابق إلى العريس ليصافحه أيضًا ويعانقه.