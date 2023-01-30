رزان جمال لصوت بيروت إنترناشونال: معاناة شخصية ساهمت بنجاح "سارة"

بدأت رزان جمال حياتها الفنية من باب تصوير الاعلانات في عمر الخامسة عشر ، ثم درست البزنس في بريطانيا لكي ترضي والديها وبعد الانتهاء من الدراسة عادت إلى شغفها الاول وهو التمثيل وشاركت في أعمال عالمية ومنها ” كارلوس” و sadman. يعرض لها حاليا مسلسل ” الثمن” الذي يلاقي نجاحا كبيرا وعن هذا النجاح قالت رزان جمال ل” صوت بيروت إنترناشونال” أنا بالغة السعادة بردود فعل الجمهور حول شخصية “سارة” التي أقدمها في مسلسل “الثمن”، عبر قناة “mbc 1” ومنصة “شاهد”.

وكشفت عن خوضها نفس معاناة شخصية “سارة” في حياتها الحقيقية، قبل سنوات، عندما أصيبت والدتها بمرض السرطان، مؤكدة أن “وقتها عشت معاناة شديدة، فقد كانت الفترة الأصعب في حياتي من أجل علاجها وإنقاذها”.

ورأت أن معايشتها لهذه المعاناة، كان لها دوراً كبيراً في إتقانها تجسيد الشخصية، قائلة: “وجدت نفسي دون تعمد، استعادة كل الصعوبات التي عشتها خلال فترة مرض والدتي، حتى وأن كنت لم أسعَ إلى ذلك، رغم وجود اختلاف بالطبع في معاناة سارة، للبحث عن مال لتحمل تكاليف علاج ابنها من السرطان”.

“الثمن” مقتبس عن المسلسل التركي Binbir Gece، وتدور أحداث العمل، حول رجل الأعمال الشهير “زين” صاحب مجموعة ضخمة من الشركات، والناقم على النساء بسبب أحداث يحملها معه منذ الطفولة، ويعطي أحكاماً ظالمة ومسبقة عليهن، حتى يلتقي بـ”سارة” المهندسة النشيطة والناجحة التي تقدمت للعمل في شركته، وادعت أنها غير متزوجة كي يتم قبولها في العمل، حيث يقع في حبها، لكن العراقيل ستحول دون أن تكون هذه العلاقة وردية بينهما، خصوصاً إثر كذبتها.

وأشارت رزان جمال، إلى مشاهدتها النسخة التركية الأصلية، والتي تحمل اسم “ويبقى الأمل”، فور ترشيحها لمسلسل “الثمن”، بهدف التعرف والتقرب من الأحداث والشخصيات، متابعة “تعلقت جداً بالقصة كلها، خصوصاً شخصية سارة بكل تفاصيلها ومشاكلها وصراعاتها ومعاناتها”.

وأكدت أن هناك اختلافات كبيرة بين النسخة الأصلية والعربية على مستوى الأحداث والتفاصيل، حيث جرى الاحتفاظ بالإطار العام للقصة فقط، مشيدة بمستوى الأعمال التركية في السنوات الأخيرة وتحقيقها نجاحات ضخمة في العالم العربي.

وأشارت رزان جمال، إلى مشاركتها في المسلسل الأميركي The Sandman، موضحة أنها أجرت اختبار أداء على عدة شخصيات، ولم تكن تعرف طبيعة الشخصية التي رُشحت لها في البداية. وإسناد شخصية “لايتا هول” لها.

وقالت إن: “هذه الشخصية مليئة بالتفاصيل الهمة والمؤثرة خلال الأحداث، وبها تحدٍ بالنسبة لي، وهذا بالطبع ما يجذبني تجاه أي شخصية مرشحة لها”.

وكشفت عن إصابتها بصدمة وإحباط، بعدما استبعدت من سلسلة “مارفل”، موضحة”أجريت اختبار أداء وكنت قريبة من العمل، حسب شهادة المخرج لي وقتها، وعندما تم استبعادي كانت فترة صعبة جداً”.

وتابعت “ظللت لفترة في صدمة، لكني تجاوزتها سريعاً، وبعدها رشحت لمسلسل The Sandman”.

وتطرقت ، إلى تجربتها مع المخرج مروان حامد، في فيلم “كيرة والجن”، معتبرة أن تعاونها مع هذا المخرج بمثابة حلم وأمنية فنية سعت لتحقيقها منذ سنوات، متابعة أن “هناك مجموعة من المخرجين كنت أحلم منذ أن جئت إلى مصر بالعمل معهم، من بينهم مروان حامد، الذي أتابع كل أفلامه وأحبها جداً”.

واعتبرت تجربتها في “كيرة والجن” أحد أهم تجاربها ونجاحاتها الفنية، لاسيما وأنها جمعت بالثلاثي أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، “كانت تجربة فنية ممتعة ورائعة وأتمنى أن تتكرر”.