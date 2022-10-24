الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رزان مغربي بعد حصولها على الباسبور المصري: بكل فخر تحيا مصر

منذ 38 دقيقة
النجمة رزان مغربى

النجمة رزان مغربى

A A A
طباعة المقال

عبرت النجمة رزان مغربى، عن سعادتها البالغة لحصولها رسميًا على الجنسية المصرية، منذ أيام، وقامت بنشر صورة للجواز الذي تسلمته من الحكومة المصرية بعد إتمام كل الإجراءات الخاصة بتجنيسها بالجنسية المصرية، وذلك عبر حسابها “تويتر”.

وعلقت رازان على صورة الباسبور،قائلة: “بكل فخر تحيا مصر”.

وتشارك رزان مغربى فى مسلسل “الضاحك الباكى” حيث يتناول المسلسل حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

“الضاحك الباكى” يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وقال المخرج محمد فاضل، إن “الضاحك الباكي” كتبه الاعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

شاكيرا
أغنية شاكيرا تحتل المركز الخامس في قائمة تريند يوتيوب
راغب علامة ومحمد رمضان
راغب علامة: لا أمانع في تقديم ديو مع محمد رمضان
حمو بيكا وحسن شاكوش
حسن شاكوش: حمو بيكا لا يجيد الغناء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!