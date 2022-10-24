رزان مغربي بعد حصولها على الباسبور المصري: بكل فخر تحيا مصر

عبرت النجمة رزان مغربى، عن سعادتها البالغة لحصولها رسميًا على الجنسية المصرية، منذ أيام، وقامت بنشر صورة للجواز الذي تسلمته من الحكومة المصرية بعد إتمام كل الإجراءات الخاصة بتجنيسها بالجنسية المصرية، وذلك عبر حسابها “تويتر”.

وعلقت رازان على صورة الباسبور،قائلة: “بكل فخر تحيا مصر”.

بكل فخر تحيا مصر 🇪🇬✌️ pic.twitter.com/T5nsyXP8v9 — Razan El Moghrabi (@RazanElMoghrabi) October 24, 2022

وتشارك رزان مغربى فى مسلسل “الضاحك الباكى” حيث يتناول المسلسل حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

“الضاحك الباكى” يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وقال المخرج محمد فاضل، إن “الضاحك الباكي” كتبه الاعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.