رسالة أمل وحب من كارول سماحة إلى أطفال مرضى السّرطان

أقيم حفل العشاء السنوي لمركز سرطان الأطفال في لبنان CCCL في الكويت، ليعود ريعه لدعم ومعالجة المزيد من الأطفال المرضى. تكريماً لداعمي المركز في البلاد، أقيم الحفل هذه المرة في الكويت، وقد سادت أجواء الفرح والأمل بحضور شخصيات سياسية وداعمين كويتين ومغتربين لبنانيين حرصوا على إظهار دعمهم للمركز.

وأحيت الحفل الفنانة كارول سماحة، وحرصت على افتتاحه بأغنية “بصباح الألف الثالث”، لتتوجه بعدها إلى الحاضرين بكلمة نوّهت فيها بأهمية مساندة مرضى السرطان والأطفال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي يحتاجون فيها إلى كل دعم. وعمّت أجواء الفرح في الحفل عندما غنت باقة من أغانيها “شو حلوة الحياة” و”وحشاني “بلادي” و”سهرانين”.