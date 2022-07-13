رسالة تهديد.. رأس خنزير أمام منزل مدرب نادي ليتشي الإيطالي

أكد نادي ليتشي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمه الكامل لرئيسه سافريو سيتشي دامياني الثلاثاء بعد تلقيه تهديدات.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن دامياني، وهو محام وأستاذ جامعة، وجد رأس خنزير أمام منزله وآخر خارج مكتبه، وتحقق الشرطة في الأمر.

وقال النادي في بيان “كلنا ليتشي، المساهمون والمديرون والشركاء والمدربون واللاعبون ينددون بهذه التهديدات ونعبر عن دعمنا وتضامنا مع الرئيس سافريو سيتشي دامياني”.

ويستهل ليتشي مشواره في دوري الأضواء بعد غياب موسمين في الدرجة الثانية بمواجهة إنتر ميلان في 13 أغسطس آب.

يشار إلى أن نادي ليتشي تأسس عام 1908 حيث قضى أعوام عديدة في دوري الدرجة الثانية، إلى أن نجح لأول مرة في الصعود لدوري الدرحة الأولى عام 1985، يلعب الفريق مبارياته على ملعبه المعروف باسم فيا دل ماري حسث يستوعب ما يقارب 36,258 متفرج. وتمكن من العودة إلى الدرجة الاولى موسم 2019/2020.