رسالة شديدة اللهجة من عاصي الحلاني إلى هؤلاء

وجه الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ رسالة شديدة اللهجة، حيث كتب عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي، منشوراً قال فيه: “الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم.

يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم “إن أشرّ الناس منزلة يوم القيامه من يتقيه الناس مخافة لسانه”.

الجدير بالذكر أن معلومات كانت قد كشفت عن أن مسألة التنازل عن لبنان والهجرة بالنسبة لعاصي الحلاني هي فكرة غير واردة، وتمثل خطاً أحمر بالنسبة له، لأن الانتماء للأرض والبلد عموماً أعمق من كل الأزمات.

سيحتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد الفطر الذي يحلّ قريباً في تركيا حيث سيحيي حفلة في هذه المناسبة. وسيلتقي الحلاني جمهوره في مدينة اسطنبول التركية.