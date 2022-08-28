الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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رسالة غامضة من طليق آيتن عامر.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
آيتن عامر وطليقها محمد عز العرب

آيتن عامر وطليقها محمد عز العرب

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كتب مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر، رسالة غامضة بطريقة غير مباشرة عبر حسابه على”فيسبوك”.

حيث نشر عز العرب، مقطع فيديو لأغنية don’t be shy “لا تكن خجولا” للمطربين العالميين« Karol G و Tiësto».

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشره طليق آيتن عامر: ” يقول الناس انني لن اتغير، ولن أتغير، وانا اعلم انك تحب ذلك فانت تعرف مكان عقلي”.

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو، معربين عن اعتقادهم انها رسالة لطليقته آيتن عامر.

وفضلت آيتن عامر، تجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، وفي منشور غير متوقع نشرت عبر «ستوري انستغرام فيديو» مكتوب عليه في محكمة الله نلتقي، وكتبت عليه انا بقول درر والله.

وتهتم أيتن عامر حاليا بنجاح ألبومها الغنائي وخاصة أغنيتها الجديدة “توتا فروتا” وتنشر فيديوهات تيك توك حرص جمهورها على القيام بحركات ومشاهد تمثيلية على كلماتها.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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