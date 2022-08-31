رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، صورة لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مرفقة بكلمات مؤثرة.

وقالت إيمي، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تعليقا على الصورة: “بفكر فيكم ليل نهار.. بحبكم للأبد، وفي قلبي، وصوتكم في وداني، وصورتكم قدام عيني، وأنا صاحية وأنا نايمة”.

وأضافت إيمي، في منشورها الذي تفاعل معه الكثيرون: “الله يرحمكم ويصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله”.

ومنذ وفاة والد ووالدة إيمي سمير غانم، لم تقم الفنانة المصرية بأي أعمال سينمائية أو غيرها، لتأثرها الكبير بوفاتهما.

لكن الفنان حسن الرداد زوجها أشار، خلال لقاء له بأحد البرامج، إلى أن زوجته ستعود من جديد، وسيجمعهما عمل عما قريب، قائلا: “إيمي شخصية حساسة ولسة متأثرة بوفاة والديها، الموضوع صعب جدا”.

وتكتفي إيمي سمير غانم، بنشر أدعية وصور لوالدها ووالدتها منذ وفاتهما، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، ولم تشارك في أي عمل منذ ذلك الحين.

كان آخر عمل تلفزيوني شاركت فيه إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو”، الذي شاركت فيه بجانب والدها سمير غانم، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، ومالك قورة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

بينام كان آخر فيلم شاركت فيه، فيلم “عشان خارجين” بطولة حسن الرداد، وطاهر أبوليلة، وبيومي فؤاد وغيرهم، وهو فيلم من تأليف هشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوي.