رسالة مؤثرة من إيمي غانم لوالدتها في عيد الأم

نشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعبرت من خلالها عن اشتياقها لها، وجهت إيمي رسالة حزينة إلى والدتها، في أول عيد أم بدونها.

كتبت خلالها : “أول عيد أم من غير مامي، كل سنة وانتي طيبة يا ديدي، وعيدك فى الجنة بإذن الله أشوفك على خير يامامي”.

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق حاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودخلت المجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل “بنت الأيام” ، ثم قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل “عرفت باسم إيمي” وكلاهما دخلا التمثيل، وهي على صلة قرابة من الممثلة ميساء مغربي، وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا.