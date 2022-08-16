رسالة مؤثرة من الأمير تشارلز للشباب

توجه ولي عهد بريطانيا وابن الملكة إليزابيث، الأمير تشارلز إلى الشباب برسالة مؤثرة عبر صفحة مؤسسة The Prince’s Trust الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وجاءت هذه الرسالة احتفالاً باليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة هامة بالنسبة للأمير تشارلز والذي اشتهر باهتمامه الكبير بالمبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب منذ أكثر من 40 عاماً.

وجاء في الرسالة “هذا اليوم يمنحنا جميعاً فرصة للاحتفال بالإنجازات المذهلة للشباب، إضافة إلى ذلك، فإنه يتيح لنا أيضاً فرصة للتفكير في التأثير الذي أحدثته السنوات الأخيرة على جيل الشباب والمحن التي واجهوها، ومن اللافت للنظر أن الشباب أظهروا الكثير من الصمود والطموح في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة”.

كما تطرق الأمير للحديث عن تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم إضافة إلى الغلاء المعيشي، وتأثير كل ذلك على الصحة النفسية للأجيال الشابة، وكيف يمكن أن يتحول هذا إلى عقبة في مستقبل الشباب.

وتابع حديثه بالقول: “مؤسستي الخيرية وجدت مراراً وتكراراً أن الصحة النفسية غير المستقرة للشباب، يمكن أن تصبح عقبة كبيرة عندما يحاول الشباب اتخاذ خطوتهم التالية للعمل من أجل المستقبل”.

ولفت الأمير تشارلز إلى الدور الذي تقوم به مؤسسته الخيرية The Prince’s Trust، على مدار الـ46 عاماً الماضية، والذي يركز على توفير الدعم وفرص التعليم والتدريب والتأهيل للشباب.

وختم الأمير تشارلز حديثه بالقول: “من المهم للغاية أن تعلموا أننا نقدر ونحترم قدرتكم على الصمود في ظل التحديات الحالية، وعزيمتكم موضع إعجاب، وأن التزامنا تجاهكم مستمر، من أجل منحكم كل الفرص التي تستحقونها”.