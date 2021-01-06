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رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته.. “يارب يشفيكي”

منذ ساعة واحدة
حمادة هلال

حمادة هلال

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نشر الفنان حمادة هلال، صورة نادرة تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ،طالب فيها جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.

وطالب هلال، خلال المنشور بالدعاء لزوجته بأن يمن الله عليها بالشفاء، وكتب: “يا رب يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي”.

وأضاف: “أسألكم الدعاء لأسماء الطيبة الحنينة بنت الأصول اللي طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي”.

ولم يفصح النجم المحبوب عن تفاصيل خاصة بمرض زوجته.

يُذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً أغنية سنجل بعنوان “طحن في طحن”، على موقع “يوتيوب”، والتي تجاوزت مليون مشاهدة خلال يومين فقط من العرض.

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