رسالة مؤثرة من قصي خولي ونادين نجيم بعد نهاية مسلسل "وأخيرا"

وجه بطلا مسلسل “وأخيرا”، الفنانان قصي خولي ونادين نسيب نجيم، رسالة “وداعية” لمتابعيهما، بعد الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وانتهت الحلقة الأخيرة بزواج “ياقوت”، الذي يلعب دوره قصي خولي، بـ”خيال” التي تلعب دورها نادين نجيم، فيما أبدى متابعون إعجابهم بنهاية المسلسل السعيدة.

وشارك قصي خولي جمهوره في رسالة مؤثرة عبر حسابه في “انستغرام، بعد نهاية “وأخيرا”، إذ أعلن أن المسلسل حظي بنسبة المشاهدة الأعلى عربيا وأجنبيا.

وقال في رسالته: “وأخيرا حان موعد الوداع، وأخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت منذ 9 شهور، أهم ما يحكى أنه بفضل الله أولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وإيمانكم بأننا نقدم شيئا يحترم ذائقتكم، تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والأخيرة وكان الرقم 1 في دول عربية وأجنبية، وهذا موثق”.

وأضاف: “عمل أحبه وأحترم فيه كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل من أصغر عامل إلى رأس الهرم”.

وتابع: “شكرا للشريك الكاتب والمخرج والشركاء والإخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام والفنيين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة”.

بدورها، خرجت الفنانة نادين نجيم عبر مقطع فيديو بخاصية “ستوري” في “انستغرام”، معلقة بالقول: “شعوري غريب، زعلانة لأنها الحلقة الأخيرة ورح نودعكن ونشتقلكن”.

لكن مشهد النهاية في الحلقة الأخيرة فتح الباب على تساؤلات عن إمكانية وجود جزء ثان من العمل، وذلك بعد ظهور سيارة تضم مسلحين في مكان زفاف “خيال” و”ياقوت” دون أن يتم اختتام المشهد.

يذكر أن مسلسل “وأخيرا” يحكي قصة “خيال” الفتاة الفقيرة التي تتعرض للكثير من القصص المؤلمة في حياتها، خاصة أنها لا تملك أي أوراق أو ثبوتيات توثق اسمها وشخصيتها.

وتلتقي خيال بـ”ياقوت” وتنشأ بينهما قصة حب خيالية، لكن هذه القصة تتعرض للمخاطر، حيث تقوم إحدى العصابات بخطف “ياقوت” وقتل شقيقتها.

يذكر أن العمل من تأليف وإخراج أسامة عبيد، وإنتاج شركة الصباح، وهو من بطولة كل من نادين نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وسعيد سرحان، ووسام صباغ، ووسام فارس وغيرهم من نجوم الدراما في سوريا ولبنان.