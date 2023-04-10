رسالة مفاجئة من حسام حبيب لشيرين

فوجئ روّاد موقع التواصل “إنستغرام”، مساء أمس، بمنشور للفنان حسام حبيب، دوّنه عبر حسابه الشخصي موجهاً من خلاله رسالة رومانسية لزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وجاء ذلك بعد انتشار أنباء متواصلة خلال الفترة الماضية تفيد بانفصالهما.

حبيب، كتب في منشوره قائلاً: “أحبك يا شيرين أكثر من الدنيا”، ولم يوضح سبب هذه الرسالة المفاجئة، كما أنه أغلق خاصيّة التعليقات على المنشور أمام مُتابعيه بعد أن تلقى عشرات من التعليقات الساخرة.

وبعد دقائق من انتشار هذا المنشور، نجح حبيب، في أن يدرج اسمه بين قائمة الكلمات الأكثر تصدراً الترند وبحثاً عبر محرك البحث “غوغل”، حيث تساءل ناشطو السوشيال ميديا، حول سر هذه الرسالة وما سببها، وهل هناك أزمة قائمةً بينهما أم أنه يحسم الأمر حول إشاعات طلاقهما.

المنشور جاء بعد ساعات من ظهور شيرين عبدالوهاب، عبر شاشات التلفاز من خلال أغنية جديدة بعنوان “أنت البيت”، التي تروّج من خلالها لصالح إحدى شركات صناعة الحديد الكبرى في مصر، ويعد ذلك أول ظهور فني لها، بعد حصول شركة روتانا، على حكم قضائي يقضي بإلزامها بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح الشركة، بعد إخلالها بتنفيذ بنود التعاقد المبرم بينهما.