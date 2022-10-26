رسالة من رونالدو إلى جمهور الشياطين الحمر: عدت إلى المسار الصحيح

وجّه البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، رسالة إلى جمهور الشياطين الحمر.

ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل تويتر، صورة له من تدريبات مانشستر يونايتد، وكتب عليها “العودة إلى المسار الصحيح بنفس الالتزام والتفاني كما هو الحال دائما”.

“إريك تين هاغ”، مدرّب مانشستر يونايتد، كان قد استبعد الدون البرتغالي من تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنكليزي.

جاء ذلك بعدما رفض كريستيانو أن يلعب بديلًا ضد توتنهام، وغادر أولد ترافورد مبكرا، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد (2-0).

وتدرب كريستيانو رونالدو لعدة أيام بعيدًا عن الفريق الأول للمان يونايتد.

وعاد صاروخ ماديرا إلى تدريبات الفريق الأول لمانشستر يونايتد، الثلاثاء، بعد الاجتماع مع تين هاغ.